Mit rund 2500 Geburten pro Jahr bringt das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein das meiste Leben in die Region. Auch der Zuspruch in der etablierten Geburtshilfe des Kemperhofs ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. „Und mit ihr der Wunsch vieler Eltern nach Komfortleistungen und weiteren Einzel- und Familienzimmern“, berichtet Dagmar Wagner, kaufmännische Direktorin des Kemperhofs.