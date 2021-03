Seit Montag gibt es nun auch für die fünften und sechsten Klassen der weiterführenden Schulen wieder Präsenzunterricht, und die Grundschüler sind schon vor zwei Wochen in die Klassenräume zurückgekehrt. So wie früher ist ihr Schulalltag zwar noch lange nicht, der Unterricht findet in kleineren Klassen und im Wechsel mit Schultagen zu Hause statt – aber für viele ist er trotzdem ein Schritt in Richtung Normalität.