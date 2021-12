In Sachen Radwege hinkt Koblenz vielen anderen Städten in Deutschland nach wie vor deutlich hinterher. Dennoch: In diesem Jahr sind einige Vorhaben auf viel befahrenen Straßen umgesetzt worden: etwa in der Trierer und Mayener Straße, in der Beatusstraße sowie der Casinostraße als erste Fahrradstraße in der Stadt.