In den meisten Stadtteilen von Koblenz war die Bevölkerungsentwicklung in den vergangenen zwölf Monaten negativ. Nicht so in Rübenach. Laut den Daten der städtischen Statistikstelle lebten hier im März 2020 5189 Männer und Frauen. Anfang März 2021 zählte Rübenach hingegen 5292 Einwohner, ein Plus von fast zwei Prozent.