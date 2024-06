Rudolf Theisen möchte Ortsbürgermeister in Kettig werden: „Gemeinsam Zukunft schaffen“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Rudolf Theisen. Ich bin 72 Jahre alt, in unserem schönen Kettig geboren und geblieben. Aktuell bin ich geschäftsführender Gesellschafter eines mittelständigen Kettiger Unternehmens im Bereich des Umweltschutzes. Ich war jahrelang im Fußball aktiv. Dazu gehört mein Engagement als Schiedsrichterobmann und -ausbilder beim Fußballverband Rheinland. Dadurch sind für mich Teamgeist, Fairness und Gerechtigkeit ein Muss im Zusammenleben.

Mein politischer Werdegang

Seit Jahrzehnten bin ich Mitglied der SPD. In dieser Zeit habe ich Erfahrung im Ortsgemeinderat gesammelt und war gleichzeitig mehrere Jahre im Verbandsgemeinderat tätig.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Die Ältesten in unserer Gesellschaft verdienen enormen Respekt für ihre Lebensleistung. Ich will neue, kostengünstige Wohnmöglichkeiten schaffen, um das Leben im Alter in gewohnter Umgebung zu ermöglichen. Dazu brauchen wir ein Konzept, das die Kettiger Senioren einbezieht und ihre Bedürfnisse berücksichtigt. Nur mit mir wird es eine sozial gerechte und bürgernahe Entwicklung des Wohnens im Alter geben. Ich will die Verkehrssicherheit in Kettig erhöhen und eine gute Infrastruktur für E-Mobilität errichten. Weiterhin will ich eine Energiegenossenschaft für Kettig gründen. Mit einer solchen Genossenschaft werden wir das Ziel einer unabhängigen und klimaneutralen Energiegewinnung verwirklichen. Ich will Kettig als Sportstandort festigen und einen frei zugänglichen Bolzplatz neu bauen.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Wir werden eine klare Vereinbarung treffen: Entscheidungen, die unser Dorf prägen, werden gemeinsam getroffen. Die Einbindung jedes Einwohners ist der Kern meiner Politik. Im Team, Hand in Hand, gestalten wir unsere Zukunft. Ich will das Zukunftsforum etablieren – ein Dialogformat, das alle Vereine und Interessierte einbezieht. Mein Ziel ist es, Leerstand zu bekämpfen, Vereine zu unterstützen und unser Dorf wieder zum Leben zu erwecken.

Das sind meine Ecken und Kanten

Mir gehen manche Projekte nicht schnell genug.

Das ist mein politisches Motto

Weil es um dich geht. Gemeinsam Zukunft schaffen.

