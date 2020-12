Region

In der Nacht von Montag auf Dienstag werden deutschlandweit viele Gebäude rot angestrahlt werden. Diese Aktion, „Night of Light“ genannt, organisiert Tom Koperek, Vorstand der LK-AG Essen und wird nach seinen Angaben bislang von mehr als 3000 Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft unterstützt. In unser Region werden unter anderem das Koblenzer Schloss, die WHU in Vallendar oder die Kulturhalle in Ochtendung angestrahlt werden. Mit von der Partie ist auch Event- und Veranstaltungstechnik Enchelmeier aus Bendorf. Das Unternehmen wird den Bendorfer Kirchplatz mitsamt den beiden Kirchen und dem VHS-Gebäude erstrahlen lassen.