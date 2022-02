An dem Tag, an dem sonst Zehntausende Menschen in der Stadt feiern und dem Zuch zujubeln, herrschte gähnende Leere unter strahlend blauem Himmel. Vergleichsweise zumindest, letztlich war es ein Tag wie jeder andere Montag auch. Der Rosenmontagszug in Koblenz war jedenfalls gestrichen.