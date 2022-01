In manchen anderen Städten sind die E-Scooter ein echtes Problem geworden, werden in Köln beispielsweise massenhaft aus dem Rhein gefischt, liegen andernorts wild verstreut auf Bürgersteigen. Das ist in Koblenz (noch) anders, sicher auch deswegen, weil es keinen Verleih von Scootern hier gibt, sondern die Gefährte in privatem Besitz sind, mit denen immer mehr Menschen kurze oder auch längere Wege in der Rhein-Mosel-Stadt zurücklegen.