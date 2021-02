Koblenz

Rohrbruch in der Schlachthofstraße: Verkehrsregelung durch Ampelschaltung

In der Schlachthofstraße wurde am heutigen Vormittag auf Höhe der Feuerwehr Koblenz ein Schaden an einer Wasserleitung festgestellt, wie die Koblenzer Stadtverwaltung mitteilt. Um den Schaden beheben zu können, wird in dem Straßenbereich kurzfristig die Fahrbahndecke geöffnet.