Koblenz

„There’s still a #riesling for music …“: Unter diesem Motto präsentiert die Koblenz-Touristik am Samstag, 20. Juni, die Auftaktveranstaltung der ersten Virtual Electronic Wine – Summer Edition. Nachdem sich die Kombination aus Weinfest und Electronic-Festival seit ihrer Premiere 2017 mit jedem Jahr größerer Beliebtheit erfreute, kann die Veranstaltung Corona-bedingt diesmal nicht im gewohnten Rahmen im Park am Deutschen Eck stattfinden. Doch auf den Genuss von Riesling, Spätburgunder und Co. bei Elektromusik muss dabei nicht verzichtet werden!