322 Kinder besuchen zurzeit die Willi-Graf-Schule in Neuendorf. Damit ist sie nach der Schenkendorfschule die zweitgrößte Grundschule in der Stadt. Nachdem sich die Schule in den vergangenen Jahren mit einer neuen Mensa, einer neuen Turnhalle und neuen Klassenräumen sehr verändert hat, wird zurzeit der Schulhof neu gestaltet.