Richtfest: Neue Kapelle von Urbar nimmt Gestalt an

Urbar

Fast sechs Jahre nach dem Abriss der früheren Urbarer Pfarrkirche St. Peter und Paul wurde nun beim Nachfolgegotteshaus Richtfest gefeiert. An gleicher Stelle entsteht in der Neuen Mitte Urbar eine Kapelle. Sie ist kleiner als die frühere Kirche und trägt damit der geringer gewordenen Zahl von Gottesdienstbesuchern Rechnung. Für die Urbarer, die in stattlicher Zahl an dem Richtfest teilnahmen, war es ein Tag der Freude. Barbara Zweipfennig vom Pfarreienrat erklärte: „Wir sind seit Jahren ohne Kirche am Ort zurechtgekommen. Aber wir sind froh, endlich wieder einen Raum für unsere Pfarrgemeinde zu bekommen, in dem wir zusammen beten und feiern können.“ Der Vorsitzende des Verwaltungsrats Georg Beule betonte: „Dieser Bau wird schön.“