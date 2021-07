Der Sommer in Koblenz ist seit vielen Jahren auch ein Sommer der Open-air-Konzerte, kleiner und großer: Donnerstags bis samstags kann man an vielen Terminen mit der Seilbahn zur Festung gondeln und dort Musik hören, Leute treffen. Die Musik vom Café Hahn und die Leute gibt es – unter Corona-Bedingungen – auch in diesem Jahr. Aber die Seilbahn, die fährt an den meisten Abenden nicht.