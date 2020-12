Koblenz

Seit Montag hat die Rhein-Mosel-Werkstatt (RMW) Koblenz, in der rund 900 Menschen mit einer Beeinträchtigung beschäftigt sind, wieder geöffnet. Seit dem 23. März war die RMW, die außer in Koblenz auch noch Betriebsstätten in Weißenthurm, Kastellaun und Simmern hat, wegen der Corona-Pandemie wie alle anderen Werkstätten in Rheinland-Pfalz geschlossen. Der Wiedereinstieg geschieht nun wie bei den Schulen auch in kleinerem Umfang.