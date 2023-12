Plus Koblenz Rheinische Landesbibliothek in Koblenz: Briefe des Schriftstellers Jakob Kneip erworben Bei der Sicherung heimischen Kulturguts kann das Landesbibliothekszentrum/Rheinische Landesbibliothek (LBZ) in Koblenz jetzt einen Erfolg vermelden: Das LBZ erwarb eine Sammlung von handschriftlichen Briefen und Postkarten des bekannten, im Hunsrück geborenen Schriftstellers Jakob Kneip auf einer Auktion.

Jakob Kneip, 1881 in Morshausen im Hunsrück geboren, studierte Philosophie, Germanistik und neuere Sprachen in Bonn mit Auslandsaufenthalten in London und Paris. Anschließend arbeitete er als Lehrer in Wiesbaden, Hadamar, Diez und ab 1921 in Köln. Im Jahr 1927 veröffentlichte er seinen ersten Roman „Hampit der Jäger“ und lebte ab ...