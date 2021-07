Sein Name ist M. Einfach nur M. Details über seine Person möchte er nichts in der Zeitung lesen. Über sein Projekt allerdings schon. Und das ist wirklich ambitioniert. Vier Teile seiner Rheinischen Familiensaga sind bereits fertig, zwei davon bestellbar. Drei weitere Folgen der spannenden literarischen Zeitreise, die in der wilhelminischen Zeit beginnt und in der Gegenwart endet, sind in Arbeit. Die Schauplätze sind unter anderem Koblenz und die Verbandsgemeinde Vallendar.