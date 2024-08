Plus Koblenz Rheinhafen Koblenz: 12 Millionen Euro werden in Infrastruktur und Erweiterung investiert i Im Koblenzer Rheinhafen ist das Containerterminal erweitert worden. Foto: Stadtwerke Koblenz/Sascha Ditscher Der Rheinhafen in Koblenz soll durch die Investition der Betreiber seine Umschlagskapazitäten optimieren. In einer Pressemitteilung erklären die Koblenzer Stadtwerke, was mit den 12 Millionen Euro bewirkt werden soll. Lesezeit: 2 Minuten

Der Rheinhafen Koblenz hat sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt und soll auch in Zukunft als feste Größe in der Region Bestand haben. Darauf weisen die Koblenzer Stadtwerke in einer Pressemitteilung hin. Mit der trimodalen Ausrichtung sind die Hafen- und Bahnbetriebe im Sektor Verkehr eine wichtige Logistikdrehscheibe am Mittelrhein. Um ...