Plus Vallendar Rheingekühlter Wein bei Rheinrausch-Festival: Veranstalter heben Kiste nach zehn Tagen aus dem Rhein Von Stefanie Braun i Rheingekühlter Wein bei Rheinrausch-Festival Foto: WEINBLICKER/Johannes Hanschke Für das erste „Rheinrausch“-Fest der Start-Up-Unternehmer Johannes Hanschke und Sebastian Kipfmüller haben die Veranstalter eine Kiste mit Wein im Rhein bei Vallendar versenkt. Nach zehn Tagen konnten sie sie nun zum Feststart am vergangenen Wochenende bergen. Lesezeit: 1 Minute

Rheingekühlten Wein gab es beim ersten „Rheinrausch“-Festival am Vallendarer Rheinufer am Wochenende. Die Weinblicker, Johannes Hanschke (47) und Sebastian Kipfmüller (48), hoben die 18 Flaschen kurz vor Beginn des Festes. Seit 2020 betreiben die beiden nebenberuflich ihr Start-up, in dem sie Weinflaschen für Firmen und Anlässe individuell bedrucken. In der Vallendarer ...