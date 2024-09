Plus Koblenz Rheinanlagen locken viele Kulturfans an: Förderverein feiert sein 20-jähriges Bestehen Von Peter Karges i Mit einem stimmungsvollen Konzert, dessen Repertoire vom Schlager bis zum Jazz reichte, glänzte die Brassband des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz „Men in Blue“ beim Fest des Fördervereins Rheinanlagen. Foto: Peter Karges Sie sind ein Schatz, um den viele am Rhein liegende Städte Koblenz beneiden: die Rheinanlagen. Doch dieses Kleinod, das die spätere deutsche Kaiserin Augusta vom preußischen Gartenkünstler Peter Joseph Lenné von 1856 bis 1861 am Koblenzer Rheinufer anlegen ließ, muss nicht nur ständig gepflegt, sondern auch mit Leben erfüllt werden. Damit dies bestmöglich geschieht, wurde vor zwei Jahrzehnten der Förderverein Rheinanlagen aus der Taufe gehoben. Lesezeit: 2 Minuten

Am Wochenende feierte der Verein, der seit seiner Gründung von Ursula Bäumges geleitet wird, sein 20-jähriges Bestehen. Zur Feier geladen wurde die Brassband des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz, „Men in Blue“. Das gut zweistündige Konzert, zu dem mehr als 200 Besucher vor die Konzertmuschel gekommen waren, stand ganz in der Tradition der ...