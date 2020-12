Koblenz

Wegen der Corona-Pandemie musste „Rhein in Flammen“ in diesem Jahr abgesagt werden. Am Samstagabend kommen trotzdem viele Menschen an die Rheinanlagen, genießen den lauen Sommerabend mit einem Glas Wein und winken den beleuchteten, vorbeiziehenden Schiffe zu. Die typische „Rhein in Flammen“-Atmosphäre fehlt jedoch.