Rhein in Flammen in Koblenz: So kommt man zum Sommerfest

Rhein in Flammen: In der Region wird an vielen Ufern gefeiert

Die Qual der Wahl: Wer am kommenden Samstag aus erster Reihe einen guten Blick auf das Feuerwerk erhaschen oder Bühnenprogramm genießen möchte, der hat in der Region reichlich Gelegenheit dazu: In Lahnstein locken Partys an zwei Rheinufern, Braubach lädt zu Livemusik und in Osterspai tritt ein DJ auf.