Plus Rhens/Spay

Rhein in Flammen: Große Partymeile zwischen Rhens und Spay

Von Alexander Thieme-Garmann

i von links: Janika Dillmann, Marcella Loffredo, Selina Heubes (DPSG Pfadfinder Rhens) Foto: Alexander Thieme-Garmann

Acht Stunden vor dem Feuerwerk beginnt in Rhens bei strahlender Sonne das Vorprogramm zu Rhein in Flammen. Während Fremdenführer Franz-Josef Schmillen mit einer kleinen Gruppe den historischen Ortskern erkundet, bahnen sich die Teilnehmer einer Oldtimerausfahrt den Weg durch die von Fachwerkhäusern geprägten Gassen. Auch in Brey und Spay wird gefeiert.