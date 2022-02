Anfang der Woche vermeldete die Polizei Bendorf einen Einbruch in eine Gaststätte am Kirchplatz in Bendorf. „Erneut“ heißt es darin. Unbekannte Täter zerschlugen laut Meldung eine Seitenscheibe der Glasfront und verschafften sich über die dahintergelegene Terrassentür Zugang in das Objekt. Die Täter hätten mehrere Flaschen Alkohol entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen.