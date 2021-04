Während die preußische Festung Koblenz und Ehrenbreitstein erfreulicherweise in der Öffentlichkeit sehr präsent ist, denken nur die wenigsten daran, dass es bereits in kurfürstlicher Zeit ein starkes Bollwerk gab. Dabei ist ein gut erhaltenes Relikt der Anlage am Peter-Altmeier-Ufer nicht zu übersehen. Ein Schild unter einem Wappen erinnert an einen Kurfürsten, in dessen Ära weite Teile der barocken Stadtbefestigung erbaut wurden.