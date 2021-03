Reizvolle Angebote locken in die Eifel – Wann kommt der echte Saisonauftakt?

Einer Achterbahnfahrt kam das gleich, was Hoteliers, Gastronomen und Anbieter im Freizeitgeschäft im Vorjahr in der Eifel erleben mussten: Nach langer Zwangsschließung wurde die Landschaft buchstäblich von Städtern überrollt. Mit positivem Effekt: Manch einer lernte die Eifel schätzen und will zurückkehren. Unterm Strich blieb jedoch ein Corona-bedingtes wirtschaftliches Desaster: Die Betriebe im Tourismus nahmen 500 Millionen Euro weniger ein als 2019. Trotz aller Düsternis malen die Fahrensleute der Eifel-Tourismus GmbH nicht ganz in Schwarz – sie setzen zum Frühlingsbeginn auf neue Möglichkeiten, die Eifel zu entdecken.