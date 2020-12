Kreis Mayen-Koblenz

Immer mehr Kommunen und Landkreise in Deutschland überschreiten den Schwellenwert an Corona-Neuansteckungen und gelten als Risikogebiet. In unserer Region sind dies unter anderem die Landeshauptstadt Mainz und der Eifelkreis Bitburg-Prüm, aber auch wichtige Pendlerstädte wie Köln oder Frankfurt am Main sind betroffen. Angesichts unterschiedlicher Regelungen in den einzelnen Bundesländern nimmt die Verunsicherung darüber, was aktuell noch erlaubt ist und was nicht, zu. Die RZ gibt die wichtigsten Antworten.