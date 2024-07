Reisebus bleibt auf A 48 liegen: Insassen werden evakuiert

Anzeige

Was genau ist passiert? Am Montagnachmittag gegen 17.40 Uhr bleibt ein vollbesetzter Reisebus auf der Bundesautobahn 48 liegen. Laut Polizeiautobahnstation Montabaur ist er aufgrund eines technischen Defekts nicht mehr fahrbereit und steht samt Inassen auf dem rechten Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Trier am Autobahnkreuz Koblenz.

Der Verkehr muss an dem Fahrzeug vorbeigeleitet werden. Die etwa 50 Passagiere des Reisebusses kommen mit dem Schrecken davon. Sie werden mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr Koblenz sicher aus dem Bus zu einem Rasthof gebracht und dann von einem anderen Reisebus abgeholt.

Der defekte Bus muss abgeschleppt werden. Solange bleibt der rechte Fahrstreifen der A 48 in Fahrtrichtung Trier am Montagabend gesperrt.