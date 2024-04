Plus Koblenz

Reise zwischen Weihrauch und Wein: Nacht der offenen Kirchen in Koblenz

Von Alexander Thieme-Garmann

i In der Kapelle St. Martin am Evangelischen Stift entzündet Stephan Schramm eine Kerze. Foto: Alexander Thieme-Garmann

Die Nacht der offenen Kirchen gibt ihren Besuchern die Gelegenheit, die Koblenzer Gotteshäuser von einer anderen Seite kennenzulernen. Darüber hinaus bietet sie die Chance, bisher unbekannte Orte zu erkunden, an denen christlicher Glaube im Umfeld einer kirchlichen Gemeinschaft gelebt wird. So befinden sich im Schatten der großen Kirchen in der Koblenzer Altstadt einige Kapellen, die es zu erkunden lohnt.