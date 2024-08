Plus Koblenz Regionale Analyse des Pestel-Instituts ergibt: Koblenz braucht 590 neue Wohnungen pro Jahr i Wo wohnen? – Koblenz braucht neue Wohnungen. Nur: Der Neubau müsse einfacher und damit günstiger werden, so Experten. Foto: Florian Göricke Bis 2028 braucht Koblenz den Neubau von rund 590 Wohnungen – und zwar pro Jahr. Diese Wohnungsbauprognose für die kommenden vier Jahre hat zumindest das Pestel-Institut in einer aktuellen Regionalanalyse zum Wohnungsmarkt ermittelt. Das Problem: Das Baupensum geht eher zurück. Und auch die vielen leer stehenden Wohnungen würden nichts an dem hohen Baubedarf ändern. Lesezeit: 3 Minuten

Matthias Günther, Leiter des Pestel-Instituts, führt in einer Pressemitteilung des Instituts aus: „Der Neubau ist notwendig, um das bestehende Defizit – immerhin fehlen in Koblenz aktuell rund 510 Wohnungen – abzubauen: Aber auch, um abgewohnte Wohnungen in alten Häusern nach und nach zu ersetzen. Hier geht es insbesondere um Nachkriegsbauten, ...