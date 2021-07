Die Region rund um Koblenz ist am Mittwoch von größeren Unwettern verschont geblieben. Zwar regnete es den ganzen Tag über viel und stark. Doch blickten die Feuerwehren in der Stadt Koblenz und in den Verbandsgemeinden an Rhein und Mosel sowie in der Eifel am frühen Mittwochabend auf einen Tag zurück, der im Wesentlichen keine besonderen Einsätze bereithielt.