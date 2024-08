Koblenz

Regenbogenfahne am Rathaus gehisst: „Pride Week“ in Koblenz ist eingeläutet

Von Alexander Thieme-Garmann

i Regenbogenfahne am Rathaus gehisst Foto: Alexander Thieme-Garmann

Das Hissen der Regenbogenfahne am Koblenzer Rathaus hat am Montag die „Pride Week“ eingeläutet, die in diesem Jahr unter dem Motto „Two Rivers, one Love“ steht.