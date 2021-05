Plus

Die Entscheidung, die Ausbildung der Pflege-Berufsschullehrerinnen und -lehrer zunächst an der PTHV weiterzuführen und ab 2022 an die Universität in Koblenz zu verlagern, ist ein richtiger Schritt zum Erhalt dieses wichtigen Studiengangs. Wer soll denn in Zeiten des Pflegenotstands die Pflegekräfte von morgen ausbilden, wenn der Lehrkräftenachwuchs stockt – und wer uns in der Folge pflegen, in Krankenhaus oder Pflegeheim?