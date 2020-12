Bendorf

In der Klimadiskussion setzen viele auf die Bahn. Verständlicherweise, denn die Bahn hat eine sehr gute CO2-Bilanz. In den Fokus rücken dabei nicht nur die bisher aktiv genutzten Strecken, sondern vermehrt auch Bahntrassen, die vor vielen Jahren stillgelegt wurden. So beispielsweise auch die Strecke der Brexbachtalbahn, die von Engers über Bendorf nach Siershahn im Westerwald führt. In Bendorf überqueren allerdings zwei viel befahrene Straßen, die Hauptstraße und die Brauereistraße, die Bahntrasse. In der jüngsten Bendorfer Stadtratssitzung wurden nun Verkehrsstudien bezüglich der Brauereistraße und der Kreuzung mit der Brexbachtalbahn vorgestellt.