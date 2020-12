Koblenz

Koblenz gehört zu den Städten, die besonders stark vom Klimawandel betroffen sind. Es wird wärmer, und es wird trockener – das haben die Menschen in der Stadt vor allem in den vergangenen Jahren zu spüren bekommen. Frauen, Männer und Kinder leiden im Sommer unter der Hitze, die Natur trägt zum Teil schwere Schäden davon. Die Stadt will nun mit einem Hitzeaktionsplan zeigen, wie man auf das sich verändernde Klima reagieren kann.