Koblenz

So herzlich werden wohl nur wenige Spaziergänger oder Wanderer willkommen geheißen: „Heinzelvolk vom Bienhorntal – befreien dich von Sorg und Qual“ steht über dem mit Efeu bewachsenen Torbogen am Eingang des Bienhorntals in Pfaffendorf. Und wahrlich, was die beiden fleißigen Hausgeister versprechen, das halten sie auch.