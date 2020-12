Koblenz

Bei einem Ausflug in die Natur sollte eine Kamera nicht fehlen. In Koblenz und Umgebung gibt es so einige Orte, an denen sich schöne Motive für Fotos finden. Daniel Kondratiuk, Fotograf aus Koblenz, verrät seine Lieblingsorte. Dazu zählt unter anderem das Kurfürstliche Schloss.