Kobern-Gondorf

Ein Fabelwesen – halb Löwe, halb Lindwurm: Das ist der Tatzelwurm, der einer Sage nach in den Stollen von Kobern-Gondorf gelebt haben soll. Wer diesem Fabelwesen und der Natur an diesem Teil der Untermosel auf den Grund gehen will, ist daher auf dem Tatzelwurmweg genau richtig.