Am Sonntagmittag stiegen dunkle Rauchwolken über Koblenz. Ursache war laut der Polizei brennender Müll in der Löhrstraße bei den Bahngleisen. Die Feuerwehr sei schon am Ort, heißt es von Seiten der Polizei.

In Koblenz konnte man am Sonntagmittag dunkle Rauchwolken sehen. Der Grund: In der Löhrstraße bei den Bahngleisen brannte „Unrat“, wie die Polizei Koblenz bestätigte. Eine Gefahr, dass sich das Feuer auf Wohnhäuser ausbreiten könnte, sah man aber nicht, da sich der brennende Müll nicht in der Nähe von Häusern befand. Der Zugverkehr fiel durch den Brand allerdings aus.