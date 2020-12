Archivierter Artikel vom 24.03.2020, 11:11 Uhr

Koblenz

Raub in Aufzug am Bahnhofplatz in Koblenz: 81-Jährigem Geldbörse gestohlen

Beraubt worden ist ein 81-jähriger Mann am Montag gegen 15.45 Uhr in einem Aufzug des Augencentrums am Bahnhofplatz.