Bei Wettbewerben zur Dorferneuerung wie „Unser Dorf soll schöner werden“ oder „Unser Dorf hat Zukunft“ hat Winningen in der Vergangenheit immer sehr gut abgeschnitten. So wurde das Moseldorf, das zurzeit rund 2450 Einwohner zählt, mehrfach mit Gold- oder Silbermedaillen geehrt. Nun nimmt man an dem Projekt „Förderung der Dorferneuerung“ des Landes Rheinland-Pfalz teil.