Randale unter Drogeneinfluss: Mann pöbelt an diversen Orten und bedroht eine Frau mit dem Messer

Archivierter Artikel vom 10.09.2020, 20:42 Uhr

Ein 20-Jähriger, der zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte, ist am Donnerstag in der Mittagszeit mehrmals auffällig geworden.

Zunächst drang der Mann in die Wohnung seiner Mutter in Bendorf ein, nahm dort ein Brotmesser und randalierte. Bevor die sofort verständigte Polizei eintraf, stahl der Mann ein Fahrrad und fuhr zu einem in der Nähe gelegenen Supermarkt.

Dort pöbelte er das Personal und die Kunden an, woraufhin diese ebenfalls die Polizei verständigten. Im Anschluss bedrohte der Mann die Kundin einer angrenzenden Eisdiele mit seinem Messer und ergriff ihre Geldbörse, die sie auf dem Tisch vor sich liegen hatte.

Die 78-jährige Dame fasste den Täter an den Pullover und schrie ihn an. Vor Schreck ließ dieser die Geldbörse fallen und flüchtete mit dem Fahrrad in Richtung Vallendar. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann in Vallendar festgenommen werden, teilt die Polizei mit. Er wurde noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt und in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.