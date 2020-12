M Koblenz

Mit rund 2700 Mitarbeitern und Kernkompetenzen bei der Entwicklung neuer Systeme gehört Koblenz zu den wichtigsten Standorten von ZF, einem der weltweit bedeutendsten Zulieferer für die Automobilindustrie. Dennoch sorgen die Überlegungen in der Friedrichshafener Konzernzentrale, weltweit 15.000 Stellen abzubauen, auch an Rhein und Mosel für Unruhe. Rund um die Standorte Neuwied und Ahrweiler gab es am Mittwoch einen Autokorso der Mitarbeiter, um auf die Lage aufmerksam zu machen. Und im Industriegebiet Rheinhafen lud die IG Metall zu einer sogenannten aktiven Mittagspause.