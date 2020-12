Region/Koblenz

Mit dem Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften hat der Landtag am 27. Mai 2020 Kommunen die Möglichkeit gegeben, in Ausnahmesituationen Beschlüsse auch außerhalb von Präsenzsitzungen zu fassen. Das gilt für alle Bereiche der Ratsarbeit, auch der Haushalt könnte beispielsweise online beschlossen werden. Neben Umlaufverfahren sind auch Telefon- oder Videokonferenzen möglich. Wie wird diese Alternative in der Stadt und den Verbandsgemeinden genutzt? Der Blick in die Region zeigt ein gemischtes Bild.