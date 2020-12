Koblenz

Die Noten in der regelmäßig vorgelegten Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs sind miserabel, und auch im gerade veröffentlichten Bürger-Panel bezeichnen knapp drei Viertel der Befragten die Radsituation in Koblenz als eher schlecht. Wer mit dem Rad in der Stadt und den Stadtteilen unterwegs ist, weiß warum: An den wenigsten Straßen gibt es überhaupt Radwege, viele enden im Nichts, Autofahrer fahren zu eng an Radlern vorbei oder unterschätzen ihre Geschwindigkeit und zwingen sie zu Vollbremsungen.