Plus Koblenz Radfahrer in Koblenz werden erfasst: Die Zahlen sind enorm hoch Im Moment sieht es so aus, als wäre die Zählstelle für Radfahrer in der Koblenzer Casinostraße im Winterschlaf. Aber das stimmt nicht. Von Doris Schneider

Wer denkt, die Zählstelle für Fahrräder in der Casinostraße sei in den Winterschlaf gefallen, der irrt: Zwar ist das Display zurzeit schwarz, aber das liegt vermutlich nur an einem Defekt am Display-Controller, erläutert der Radverkehrsbeauftragte Tobias Weiss-Bollin auf Anfrage der Rhein-Zeitung. „Der Hersteller ist informiert und kümmert sich um schnellstmögliche ...