Viele Radfahrer in der Goldgrube haben den Radweg entlang der Linden- und der David-Roentgen-Straße zumindest in eine Richtung wenig genutzt, obwohl er sogar benutzungspflichtig war. Im Ernstfall hätten sie also ein Knöllchen bekommen können, wenn sie auf der Straße fuhren.