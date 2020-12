Koblenz

Die ganze Koblenzer Alt- und Innenstadt auto- und motorradfrei, damit komplett frei für Fahrräder, und das einen ganzen Tag lang: Ein solcher Raderlebnistag schwebt den Koblenzer Grünen vor – und nicht nur ihnen. Manche Menschen wünschen sich eine autofreie Innenstadt als Dauerzustand. So weit ist Koblenz aber noch nicht. Jetzt deutet sich an: Am 19. September 2021 gibt es im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche einen Raderlebnistag, aber in abgespeckter Form.