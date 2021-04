Die Initiative Radentscheid setzt sich für mehr, bessere und sicherere Radwege in Koblenz ein (wir berichteten mehrfach). Am Donnerstagnachmittag sind die Ziele der gut 90 ehrenamtlich Aktiven endgültig in der Koblenzer Politik angekommen: In der Sitzung des Stadtrats stellte Charlotte Keul die Ziele der Initiative vor. Dafür gab es von den meisten Fraktionen viel Applaus und Ermunterung, von einigen aber auch mahnende Worte.