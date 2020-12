Koblenz

Fünf Monate lang hat die Initiative „Radentscheid Koblenz“ in der Stadt um Zustimmung geworben. Am Freitag präsentierte sie nun Oberbürgermeister David Langner im Anschluss an eine Raddemonstration durch die Innenstadt das Ergebnis: zwei Aktenordner mit 7740 Unterschriften von wahlberechtigten Koblenzern, die eine massive Verbesserung der Verkehrsbedingungen für Radfahrer fordern. Die gesetzliche Vorgabe für ein Bürgerbegehren, die eine Zustimmung von fünf Prozent der Wahlberechtigten (4324 Wähler) verlangt, ist damit deutlich erfüllt.