Quereinsteiger aus Vallendar: Ladenbesitzer kreieren eigenen Wein

Einen eigenen Wein kreieren, ohne selbst Winzer zu sein: Die Weinblicker aus Vallendar haben das in Angriff genommen. Johannes Hanschke und Sebastian Kipfmüller betonen: „Wir sind keine Winzer. Ein eigener Wein war dementsprechend schon eine Herausforderung.“ Die beiden langjährigen Freunde haben im vergangenen Jahr ein leer stehendes Ladenlokal in der Vallendarer Innenstadt mit ihrem eigenen Weinladen gefüllt. Auf dem Plan der beiden, die eigentlich als Pilot und Vertriebler arbeiten, stehen für die Nach-Corona-Zeit auch Feste, die sie in Vallendar ausrichten wollen.